V Aucklandu že odpovedali teniški turnir z letnico 2022

Lani oktobra so organizatorji odpovedali letošnji turnir v Aucklandu in čeprav so upali, da bodo po enoletnem premoru januarja 2022 lahko znova gostili 250 športnikov, sodnikov in osebja, so zaradi vseh zahtev za prihod tujcev na Novo Zelandijo prišli do zaključka, da to ne bo mogoče.

"Smo zelo razočarani, da se turnir poleti še ne bo vrnil v Auckland, a trenutne zahteve za vstop v državo in karantena tega ne omogočajo," je po poročanju novozelandskih medijev dejal Simon Vannini, predsednik teniškega kluba v Aucklandu. Dodal je, da bodo naredili vse, da bodo turnir znova organizirali leta 2023.

Leta 2020, preden je novi koronavirus ohromil svet, sta na turnirju serije 250, ki poteka tik pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije, slavila Francoz Ugo Humbert in Američanka Serena Williams.