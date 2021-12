Umrl je prvi španski zmagovalec turnirja za grand slam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanatana je bil prvi španski zmagovalec turnirja za grand slam in prvi Španec, ki je bil prvi igralec na svetu (1965). Dvakrat je osvojil Roland Garros (1961, 1964), po enkrat pa US Open (1965) in Wimbledon (1966).

Santana, ki je na jugu Španije imel svojo teniško akademijo, je bil štirikrat poročen in ima pet otrok.