Znani polfinalisti v Lyonu, Ženevi, Strasbourgu in Nürnbergu

Avstrijec Dominic Thiem in Francoz Gilles Simon se bosta pomerila za zmago na teniškem turnirju ATP v Lyonu z nagradnim skladom 561.345 evrov. Prvi nosilec iz Avstrije je v polfinalu premagal Srba Dušana Lajovića s 6:4, 5:7, 6:4, domačin Simon pa je ugnal Britanca Camerona Norrieja s 6:1, 7:6 (6).

Thiem je imel sicer danes dvojno delo, saj je najprej dokončal sinoči prekinjen četrtfinalni dvoboj, v katerem je premagal Španca Guillerma Garcia-Lopeza s 6:7 (4), 7:6 (0), 6:4.

Madžar Marton Fucsovics in Nemec Peter Gojowczyk sta finalista 561.345 evrov vrednega teniškega turnirja ATP v Ženevi. V polfinalu je Madžar premagal šestega nosilca Američana Steva Johnsona z 2:6, 6:4, 6:1, Gojowczyk pa drugopostavljenega Italijana Fabia Fogninija s 6:4, 6:4.

Rusinja Anastazija Pavljučenko in Slovakinja Dominika Cibulkova sta finalistki teniškega turnirja WTA v Strasbourgu. Tretja nosilka Pavljučenkova je v polfinalu izločila prvo nosilko Avstralko Ashleigh Barty, ki je dvoboj pri izidu 6:4 in 1:0 za Rusinjo predala zaradi bolečin v hrbtu. Cibulkova pa je bila po ogorčenem boju boljša od četrte nosilke.

Švedinja Johanna Larsson in Američanka Alison Riske se bosta pomerili v finalu 250.000 evrov vrednega teniškega turnirja WTA v Nürnbergu. Larssonova je v polfinalu s 4:6, 6:3 in 6:1 premagala Čehinjo Katerino Siniakovo, Riskejeva pa je bila s 6:3 in 6:1 prepričljivo boljša od Belgijke Kirsten Flipkens.

Obe finalistki imata do sedaj v karieri po en turnirski naslov; Riskejeva je zmagala pred štirimi leti v Tijanjinu, Larssonova pa leto pozneje (2015) v Baastadu. V medsebojnih dvobojih vodi Američanka z 2:0.