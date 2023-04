Romunka v drugi krog Madrida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniške igralke in igralci se v tem tednu merijo na WTA in ATP turnirju v Madridu. V prvem krogu je Romunka Ana Bogdan, ki se je pred kratkim s svojo reprezentanco mudila tudi na zaključnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King v Kopru, v treh nizih s 4:6, 6:4 in 7:6 (2) ugnala Madžarko Anno Bondar.