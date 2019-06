Hercogova izločila deveto nosilko, Rola obstal v polfinalu

V zadnjem krogu kvalifikacij Polono Hercog čaka boljša iz dvoboja med Avstralko Samantho Stosur in sedmo nosilko, Poljakinjo Magdo Linette.

V posamični konkurenci je že na glavnem turnirju Tamara Zidanšek, ki jo v 1. krogu čaka Španka Carla Suarez Navarro.

Na glavnem turnirju v Eastbournu pa bo v konkurenci dvojic nastopila Andreja Klepač, ki se bo v 1. krogu skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko merila s Poljakinjo Alicjo Rosolsko in Kitajko Zhaoxuan Yang.

Rola izpadel v polfinalu

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je izgubil v polfinalu turnirja serije challenger v Bratislavi z nagradnim skladom 69.280 evrov.

Blaž Rola se na turnirju na Slovaškem ni uvrstil v sklepno dejanje. Foto: Vid Ponikvar

Rola, šesti nosilec in 174. igralec sveta, je proti sedmemu nosilcu in 221. z lestvice ATP, Madžaru Attili Balaszu, klonil po uri in 48 minutah z 2:6, 6:3 in 3:6.