Alcaraza triurna prekinitev ni zmotila, za naslov v Indian Wellsu proti Medvedjevu

Branilec naslova na teniškem mastersu 1000 v Indian Wellsu Carlos Alcaraz je v polfinalu prizadejal prvi poraz leta zmagovalcu odprtega prvenstva Avstralije, Janniku Sinnerju. Španec je bil z 1:6, 6:3 in 6:2 boljši od Italijana in je zaustavil njegov niz 19 zaporednih zmag. V finalu se bo Alcaraz pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom. Grška teniška igralka Maria Sakkari se je uvrstila svoj drugi finale turnirja v Indian Wellsu, potem ko je v polfinalu v premagala Coco Gauff s 6:4, 6:7 (5), 6:2. V prvem polfinalu pa je Iga Swiatek brez težav odpravila Marto Kostjuk (6:2, 6:1).

Že s polfinalno zmago proti tretjemu igralcu sveta si je Alcaraz zagotovil, da bo na ponedeljkovi lestvici ATP zadržal drugo mesto. "To je zame res nekaj neverjetnega, da sem lahko končal tako impresiven zmagoviti niz Sinnerja," je po zmagi dejal Alcaraz.

Finale proti Medvedjevu bo ponovitev lanskega obračuna za zmago. Tudi Medvedjev je izgubil prvi niz, preden je premagal 17. igralca sveta, domačina Tommyja Paula, z 1:6, 7:6 (3) in 6:2.

Polfinale med Alcarazom in Sinnerjem je zmotila tudi triurna prekinitev zaradi dežja pri izidu 2:1 v prvem nizu, vendar se je zvezdnika izplačalo počakati, saj sta pripravila pravi šov, so zapisali organizatorji. "Tekme z Jannikom so vedno nekaj posebnega," je dejal Alcaraz: "Zavedaš se, da moraš za zmago igrati na najvišji ravni. Na igrišču moraš pokazati čarovnijo, neverjetne točke in tudi za občinstvo je to čudovito."

"Tokrat mi je uspelo predvsem, da sem psihološko ostal trden skozi celoten dvoboj. To je pomemben del teniške igre. KLjub temu, da sem zaostajal za niz, mi je uspelo odigrati neverjetno tekmo," je še povedal 20-letni Španec.

Dvaindvajsetletni Italijan je pa dodal: "Seveda to ni razplet, ki sem si ga želel, vendar so tekme proti Carlosu vedno nadvse težke. Skušal sem prikazati dober tenis, kar mi je v prvem nizu tudi uspelo. Nato sem naredil nekaj napak in izgubil zagon. Tudi tekmec je dvignil svojo raven igre."

Daniil Medvedev je izločil Tommyja Paula. Foto: Reuters

Medvedjev pa je dejal, da ga je večerni hlad motil, da ni našel pravega ritma v uvodnem nizu proti Paulu, vendar se je nato le prilagodil. Zdaj ima priložnost za maščevanje Alcarazu za lanski poraz in zmago na edinem od šestih mastersov 1000 na trdi podlagi, ki ga še ni osvojil.

"Vem, kaj se je zgodilo lani, zato se bom potrudil po svojih najboljših močeh in poskušal to obrniti, igrati bolje, igrati močneje, več na linijah, zadeti več asov ..." je pred finalom dejal Medvedjev: "Upam, da mi bo uspelo."

Maria Sakkari bo v finalu igrala s številko ena Igo Swiatek. Foto: Guliverimage

Swiatkova po naslov proti Grkinji

Maria Sakkari bo v nedeljo igrala svoj četrtfinale serije WTA 1000 in drugega v Indian Wellsu. Tam bo igrala proti prvi igralki sveta Igi Swiatek, s katero sta leta 2022 že igrali v finalu. Takrat je bil boljša Poljakinja (6:4, 6:1).

To bo njuno prvo srečanje od finala leta 2022. Sakkari vodi v medsebojnih dvobojih s 3:2, vendar je Iga Swiatek dobila zadnji dve srečanji v dveh nizih.

* Indian Wells, ženske (8.299.434 evrov):

- polfinale:

Iga Swiatek (Pol/1) : Marta Kostjuk (Ukr/31) 6:2, 6:1

Maria Sakari (Grč/9) : Coco Gauff (ZDA/3) 6:4, 6:7 (5), 6:2 *Indian Wells, moški, (8.299.434 EUR):

- polfinale:

Daniil Medvedev (Rus/4) - Tommy Paul (ZDA/17) 1:6, 7:6 (3), 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Jannik Sinner (Ita/3) 1:6, 6:3, 6:2.

