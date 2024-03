Kaj takšnega pa še ne, moral je bežati z igrišča #video

Carlos Alcaraz je v četrtfinalu turnirja serije masters igral proti Aleksandru Zverevu, ki ga je na koncu tudi brez težav premagal. Dvoboj se končal z izidom 6:3, 6:1. Igralca sta igrala le uro in 19 minut, a celoten dvoboj je trajal krepko več. Za to pa so bile krive čebele. Da, prav ste prebrali, čebele.

Ogromno čebel se je zbralo ne eni izmed kamer in posledično so prišle tudi na igrišče. Bilo jih je toliko, da je Carlos Alcaraz bežal z igrišča, glavni sodnik dvoboja pa je zaradi invazije čebel dvoboj moral celo prekiniti. Po posredovanju organizatorjev sta se igralca na igrišče vrnila šele po 45 minutah.

Carlos Alcaraz laughing while waiting for the bee delay to be over



Most likely watching footage of himself running away from the bees 😂🐝



pic.twitter.com/SsjjsGMSqt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 14, 2024

"Tekmo si bomo zapomnili po odlični predstavi, prav tako pa tudi po sodnikovih besedah: 'Igra je prekinjena zaradi invazije čebel,'" je takoj po dvoboju povedal Alcaraz.

"Bilo je čudno. Česa takšnega še nisem videl na teniškem turnirju. Zbežali smo z igrišča. Na televiziji smo gledali invazijo čebel in smejali smo se besedam Mohameda Lahyanija. Bilo mi je smešno. To tekmo si bomo zapomnili po tem in ne po tenisu, ampak po čebelah … Ne bom lagal, da me je malo strah čebel," je dodal Alcaraz, ki se bo v polfinalu pomeril z Jannikom Sinnerjem.

