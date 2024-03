Mnogi se sprašujejo, komu je bilo namenjeno sporočilo #video

Carlos Alcaraz je v uvodnem dvoboju potreboval tri nize, da se je uvrstil v naslednji krog. V tretjem ga je čakal Kanadčan Felix Auger Aliassime, a tokrat je Španec s svojim nasprotnikom opravil veliko hitreje. Pravzaprav se ni niti dobro preznojil. Tekma se je končala z izidom 6:2, 6:3.

What does the ‘N’ mean that Alcaraz wrote after his match? 🤔



‘N, see you soon’ 🔜 pic.twitter.com/K65mtAmLN0