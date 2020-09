Hercogova izločila peto nosilko

Devetindvajsetletna Mariborčanka, sicer 50. igralka sveta, je proti osmi z lestvice WTA odlično začela in v prvem nizu vodila že s 5:0, na koncu pa komaj izvlekla zmago s 6:4.

V drugem nizu je najprej Hercogova izgubila svoj servis in zaostala z 0:2, nato pa v peti in sedmi igri sama naredila "break" in povedla s 5:3. V deseti igri je še dobro odigrala na svoj servis in spet zmagala s 6:4.

V osmini finala jo čaka 19. igralka sveta, Čehinja Marketa Vondrousova.

Zanimiv bo tudi dvoboj med mlado Coco Gauf in Garbine Muguruza, nekdanjo prvo igralko sveta. Zanju bo to šele prvi medsebojni dvoboj.

Lorenzo Musetti Foto: Gulliver/Getty Images

Na delu bo tudi veliko presenečenje prvega kroga

V moškem delu turnirja bo kar nekaj zanimivih dvobojev. V večernem terminu se bosta udarila 18-letni Lorenzo Musetti. Ta je v prvem krogu pod hladno prho poslal Stana Wawrinko, v drugem krogu ga čaka Kei Nišikori, nekdanji četrti igralec sveta.

Zaradi novega koronavirusa brez turnirjev v Moskvi Organizatorji teniških turnirjev ATP in WTA v Moskvi so dogodka odpovedali zaradi porasta okužb z novim koronavirusom v ruskem glavnem mestu. Moški turnir bi moral biti med 19. in 25. oktobrom, ženski pa med 26. oktobrom in 1. novembrom. ATP je potrdil, da bodo takratna turnirja v Antwerpnu in Kölnu izpeljali normalno. Odločitev o odpovedi turnirjev v Moskvi pa ne odloča o usodi turnirja ATP v Sankt Peterburgu med 12. in 18. oktobrom. Rusija je sicer skupno zabeležila več kot milijon okužb z novim koronavirusom in imela več kot 19.000 smrtnih primerov.