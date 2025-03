Ukrajinki je uspelo

Na turnirju serije masters so igralke in igralci igrali dvoboje osmine finala. Med drugim se je v četrtfinale uspešno uvrstil Rus Daniil Medvedjev. Naprej se je uvrstila tudi Ukrajinka Elina Svitolina.

Daniil Medvedjev je v osmini finala premagal Američana Tommyja Paula, dvoboj se je končal z izidom 6:4 in 6:0. Tekma, ki je bila zaradi dežja preložena za skoraj štiri ure, je bila sprva izenačena, a je v nadaljevanju Medvedjev dvignil svojo raven igre in prevzel kontrolo nad dvobojem. Rus se je v prejšnjih dveh letih uspel prebiti do finala, a zmeraj izgubil.

Ukrajinka Elina Svitolina, 23. nosilka turnirja, se je prebila v četrtfinale, potem ko je premagala Američanko Jessico Pegula, dvoboj pa se je končal po treh nizih 5:7, 6:1 in 6:2. Igralki sta na igrišču preživeli eno uro in 59 minut. S to zmago je Svitolina je prekinila serijo sedmih zaporednih zmag Jessice Pegule.

Indian Wells, ATP 1000 (8,964 milijona evrov):

osmina finala:

Tallon Griekspoor (Niz) - Yosuke Watanuki (Jap) 7:6 (4), 6:1;

Holger Rune (Dan/12) - Stefanos Cicipas (Grč/8) 6:4, 6:4;

Arthur Fils (Fra/20) - Marcos Giron (ZDA) 6:2, 2:6, 6:3;

Danil Medvedjev (Rus/5) - Tommy Paul (ZDA/10) 6:4, 6:0; Indian Wells, WTA 1000 (8,964 milijona evrov):

osmina finala:

Elina Svitolina (Ukr/23) - Jessica Pegula (ZDA/4) 5:7, 6:1, 6:2;

Iga Swiatek (Pol/2) - Karolina Muchova (Češ/15) 6:1, 6:1;

Mira Andrejeva (Rus/9) - Jelena Ribakina (Kaz/7) 6:1, 6:2;

Zheng Qinwen (Kit/8) - Marta Kostjuk (Ukr/18) 6:3, 6:2.

