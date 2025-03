Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je doživel nov šok, potem ko je na turnirju v Indian Wellsu izpadel že v uvodnem dvoboju. Njegov krvnik je bil Botic van de Zandschulp, ki je slavil z izidom 6:2, 3:6 in 6:1.

"Zbral nas je in nam povedal, da se umika"

To je bil zanj tretji zaporedni poraz, kar se mu ni zgodilo že vse od leta 2018, natančneje šest let, enajst mesecev in 16 dni. Takrat je izgubil v osmini finala OP Avstralije, nato je izgubil v Indian Wellsu in Miamiju. Ljubitelji tenisa se bodo zagotovo spomnili, da je po tistem Đoković sprejel odločitev, da lopar postavi v kot. To je pred časom v intervjuju z ameriškim novinarjem Grahamom Bensingerjem razkrila njegova žena Jelena Đoković.

"Rekel mi je, da bo nehal igrati tenis, in to je resnica. Izgubil je v Miamiju in poraz je bil boleč. Zbral nas je in nam povedal, da se umika. Jokali smo in rekli smo mu, da ne more kar tako odnehati," je na začetku povedala Jelena in razkrila, kako so se stvari v nekaj dneh spremenile.

"Na srečo je videl, kako uživamo." ." Foto: Reuters

Povedala je, da so šli takrat na dopust in da je šla z otroki igrat tenis. Dodala je, da se Novak, če se odloči, da noče več igrati tenisa, umakne od vsega, kar je povezano s tenisom. Po nekaj dneh se je Beograjčan omehčal.

"Na srečo je videl, kako uživamo, in takrat je prosil za lopar. Rekla sem mu, da ne more dobiti loparja, ker je nehal igrati tenis, in da je zdaj čas za našo igro. Seveda sem se malo šalila z njim. Vzel je nekaj žogic, serviral in rekel, da je občutek dober. Po tem je rekel, da bo poklical Marijana Vajdo in ga vprašal, ali bi se vrnil in bil spet njegov trener." Tisto leto je Nole sezono končal na prvem mestu in za tem nanizal še celo vrsto uspehov.

Videti je bil brez volje

Velika razlika je, da je danes Đoković sedem let starejši in da je morda vsak takšen nepričakovani poraz, kot ga je doživel v Indian Wellsu, korak bližje njegovi športni upokojitvi. Morda je 25. zmaga na turnirjih za grand slam za korak bolj oddaljena. Tudi na novinarski konferenci po porazu v Indian Wellsu je bil videti obupan, brez volje in motivacije. Tudi sam je dejal, da so stvari trenutno drugačne kot pred leti in da glede na pretekle uspehe nikoli ne moreš biti pripravljen na takšen trenutek. "S tem se je treba sprijazniti na najboljši mogoč način," je dejal na novinarski konferenci, potem ko je v letošnji sezoni zbral sedem zmag in štiri poraze.

"Skoraj vse življenje sem posvetil tenisu, vse sem vložil vanj." Foto: Reuters

Ali razmišlja, da bi se umaknil?

Na novinarski konferenci se trenutno sedmi igralec sveta ni mogel izogniti vprašanju, ali morda razmišlja, da bi se umaknil iz vrhunskega tenisa. "Zaradi tega športa sem to, kar sem. Skoraj vse življenje sem posvetil tenisu, vse sem vložil vanj. Zelo dobro se zavedam, kaj mi je ta šport prinesel, in zato sem mu neskončno hvaležen. Prav zato je v tem trenutku zelo težko razmišljati na tak način. Upam, da razumete," je odgovoril Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Po svojih zadnjih izjavah bo moral 37-letni teniški igralec zbistriti misli in razmisliti, ali ima še vedno v sebi žar, na podlagi katerega bo lahko premagoval najboljše igralce sveta. Njegova kakovost ni sporna, kar je dokazal z lansko zmago na olimpijskih igrah v Parizu, prav tako ne smemo pozabiti, da je tudi na letošnjem OP Avstralije igral vrhunski tenis, v četrtfinalu premagal Carlosa Alcaraza, nato pa v polfinalu po prvem nizu predal dvoboj Aleksandru Zverevu.

Koliko časa bo z njim sodeloval Andy Murray? Foto: Reuters

Zelo zanimivo bo spremljati, kako se bo nadaljevalo sodelovanje z Andyjem Murrayjem, ki je bil dolga leta eden njegovih največjih rivalov. Đoković je prejšnji mesec v Katarju povedal: "Ni povsem jasno, kako dolgo bova sodelovala, vendar sva se strinjala, da bova najverjetneje skupaj delala v ZDA in potem na nekaj turnirjih na peščenih igriščih, da bova videla, kako bo potekalo najino sodelovanje."

Naslednja postaja za Novaka Đokovića je turnir v Miamiju, kjer je že šestkrat zmagal, nazadnje pa je tam igral leta 2019.

