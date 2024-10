Sabalenka zanesljivo v polfinale Wuhana. Fritz čaka na dvoboj Đokovića in Čeha.

Druga igralka sveta Arina Sabalenka je v četrtfinalu turnirja v Wuhanu upravičila vlogo favoritinje in prve nosilke. Belorusinja je Poljakinjo Magdaleno Frech izločila z 6:2, 6:2. Napredovanje v polfinale sta si zagotovili tudi Američanka Coco Gauff in Kitajka Wang Xinyu. V Šanghaju si je polfinale kot tretji priigral Taylor Fritz. Za finale se bo meril z zmagovalcem dvoboja med Novakom Đokovićem in Jakubom Menšikom.