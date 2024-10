23-letni Čeh izločil Alcaraza, Sinner gladko prek Medvedjeva

Machač je 33. igralec z lestvice ATP in 30. nosilec močnega turnirja v Šanghaju, tokrat pa se je šele drugič srečal z dve leti mlajšim Špancem Alcarazom, ki je drugi na lestvici ATP. Prvič sta se igralca pomerila septembra letos v Davisovem pokalu, ko je Machač dvoboj predal pri neodločenem izidu 1:1 v nizih.

Drugi polfinalni par v Šanghaju bosta sestavila zmagovalca dvobojev Jakub Menšik (Češ) – Novak Đoković (Srb, 4) in Taylor Fritz (ZDA/7) – David Goffin (Bel). Odigrali jih bodo jutri dopoldne po srednjeevropskem času.

Teniške igralke se mudijo v Wuhanu na Kitajskem, v četrtfinale so se danes uspešno prebile tretja, četrta in peta nosilka, Italijanka Jasmine Paolini, Američanka Coco Gauff in Kitajka Zheng Qinwen, spodrsnilo pa je drugo in osmo postavljenima tekmovalkama, Američanki Jessici Peguli in Rusinji Darji Kasatkini.

Šanghaj, ATP 1000 (8.193.151 evrov): Četrtfinale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Danil Medvedjev (Rus/5) 6:1, 6:4;

Tomaš Machač (Češ/30) - Carlos Alcaraz (Špa/3) 7:6 (5), 7:5; Wuhan, WTA 1000 (2.934.950 evrov): Osmina finala:

Coco Gauff (ZDA/4) - Marta Kostjuk (Ukr/13) 6:4, 6:1;

Magda Linette (Pol) - Darja Kasatkina (Rus/8) 6:2, 6:3;

Zheng Qinwen (Kit/5) - Leylah Fernandez (Kan) 5:7, 6:3, 6:0;

Jasmine Paolini (Ita/3) - Erika Andrejeva (Rus) 6:3, 6:2;

Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:1, 6:1;

Wang Xinyu (Kit) - Jessica Pegula (ZDA/2) 6:3, 7:5.

