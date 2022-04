Goffin po preobratu slavil v Marakešu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijec David Goffin je zmagovalec teniškega turnirja v Marakešu z nagradnim skladom 534.555 evrov. Sedemindvajsetletnik, nekoč že sedmi igralec na svetu, je v finalu premagal Slovaka Alexa Molčana s 3:6, 6:3 in 6:3.

Za Goffina je to šesti naslov na turnirjih ATP - 2014 je osvojil Metz in Kitzbühel, 2017 Tokio in Shenzhen, lani pa Montpellier.

Tri leta mlajši Molčan je tudi v drugem nastopu v finalu ATP ostal brez naslova, vseeno pa bo zadovoljen zapustil Maroko, saj se bo na novi lestvici ATP prvič v karieri povzpel med šestdeset najboljših igralcev na svetu.