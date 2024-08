Presenečenja se v drugem krogu Montreala vrstijo

Bliža se še zadnji grand slam sezone, OP ZDA. Pred tem bodo odigrali še nekaj močnih turnirjev na trdi podlagi, najprej so tenisači v Montrealu, tenisačice pa v Torontu. V drugem krogu Montreala presenečenj ni manjkalo, saj so izpadli višjepostavljeni Danil Medvedjev, Stefanos Cicipas in Tommy Paul.