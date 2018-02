Svitolina ubranila naslov v Dubaju

Teniški globus, 24. februar

Ukrajinska teniška igralka Jelina Svitolina je zmagovalka turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 733.900 dolarjev. Prvopostavljena igralka je v finalu s 6:4 in 6:0 premagala Rusinjo Darjo Kasatkino.

Svitolina, sicer četrta igralka sveta, je turnir dobila že lani in se tako pridružila Belgijki Justin Henin (2003-2004) in Američanki Venus Williams (2009-2010) z zaporednima zmagama na tem turnirju.

Ukrajinka je Rusinjo, 24. na lestvici WTA, premagala še tretjič v treh medsebojnih dvobojih.

Pouille in Hačanov za naslov v Marseillu

Francoz Lucas Pouille in Rus Karen Hačanov sta finalista teniškega turnirja ATP v Marseillu z nagradnim skladom 645.485 evrov. Tretjepostavljeni Pouille je v polfinalu s 6:3 in 7:6 (6) izločil Belorusa Iljo Ivaško, devetopostavljeni Hačanov pa je bil s 6:3 in 6:2 boljši od četrtega nosilca, Čeha Tomaša Berdycha.

Slovaško-belgijski finale na Madžarskem

V finalu teniškega turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 226.750 dolarjev bosta igrali Slovakinja Dominika Cibulkova in Belgijka Alison Van Uytvanck. Prvopostavljena Cibulkova je v polfinalu premagala Nemko Mono Barthel s 6:3 in 6:2, Van Uytvanckova pa Slovakinjo Viktorio Kuzmovo s 6:4 in 6:2.

Dubaj, WTA (733.900 dolarjev): Finale: Jelina Svitolina (Ukr, 1) : Darja Kasatkina (Rus) 6:4, 6:0.

Marseille, ATP (645.485 evrov): Polfinale: Lucas Pouille (Fra, 3) : Ilja Ivaška (Blr) 6:3, 7:6 (6); Karen Hačanov (Rus, 9) : Tomaš Berdych (Češ, 4) 6:3, 6:2.

Budimpešta, WTA (226.750 USD): Polfinale: Dominika Cibulkova (Svk, 1) : Mona Barthel (Nem) 6:3, 6:2; Alison Van Uytvanck (Bel) : Viktoria Kuzmova (Svk) 6:4, 6:2.

Delray Beach, ATP (556.010 dolarjev): Polfinale: Peter Gojowczyk (Nem) : Steve Johnson (ZDA) 7:6 (3), 6:3; Frances Tiafoe (ZDA) : Denis Shapovalov (Kan) 7:5, 6:4.