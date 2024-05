Srb bi se moral sprehoditi

Letošnja sezona Novaka Đokovića je nekoliko nenavadna, saj še ni dobil turnirja. V prvem krogu pariškega turnirja ga čaka domačin Pierre-Hugues Herbert, ki je dobil posebno povabilo organizatorja. Igralca sta se pomerila davnega leta 2013, ko je bil boljši Đoković.

Casperja Ruuda, sedmega nosilca turnirja, čaka Brazilec Felipe Meligeni Alves, trenutno 137. igralec sveta. Zanimiv dvoboj se obeta med Dancem Holgerjem Runejem in Britancem Danielom Evansom. Igrala bosta prvič. Prvi se je na tem turnirju dvakrat prebil do četrtfinala, medtem ko se je Evans najdlje prebil do četrtega kroga.

Zanimivi pari: Felipe Meligeni Alves (Bra) - Casper Ruud (Nor, 7)

Novak Đoković (Srb, 1) - Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Tomas Martin Etcheverry (Arg, 28) - Arthur Cazaux (Fra)

Dan Evans (VBr) - Holger Rune (Dan, 13)

Alex De Minaur (Avs, 11) - Alex Michelsen (ZDA)

Taylor Fritz (ZDA, 12) - Federico Coria (Arg)

David Goffin (Bel) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)

Gregoire Barrere (Fra) - Alexander Bublik (Kaz, 19)

