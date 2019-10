Skrajno nenavadna poteza Novaka Đokovića #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in Rafael Nadal sta skupaj trenirala pred začetkom turnirja serije masters v Parizu, kar je skrajno neobičajno. Srbski teniški zvezdnik je na zadnji novinarski konferenci priznal, da je bilo to malce nenavadno tudi po njegovem mnenju, spregovoril pa je še o številki ena, ki jo bo izgubil z začetkom prihodnjega tedna.

Novak Đoković je trenutno na turnirju serije masters v Parizu, kjer je tudi prvi nosilec turnirja. Medtem, ko je Roger Federer nastop odpovedal, pa je tam tudi Rafael Nadal. Španec je postavljen kot drugi nosilec in z Novakom bi se lahko srečala v finalu.

Pred dnevi smo na teniškem igrišču videli nekaj skrajno nenavadnega, saj sta skupni trening opravila Novak Đoković in Rafael Nadal. Zelo redko namreč vidimo, da najboljši igralci, sploh velika trojica (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, op. p.), trenirajo skupaj. Ob vsem tem se je nekoliko nenavadno počutil tudi sam Đoković.

Tudi Novaku se je zdelo čudno

"Res je, da že nekaj let nisva trenirala skupaj. Bilo je čudno, ampak sem se zabaval. Bilo je prijetno, ob tem pa je bilo zelo intenzivno. Med nama je vedno velika tekmovalnost, ampak tudi veliko spoštovanje. Pred nekaj dnevi sva igrala v Kazahstanu (ekshibicijski dvoboj, op. p.) in preživela nekaj časa skupaj. Seveda sva rivala, ampak to ne pomeni, da ne spoštujeva drug drugega," je uvodoma povedal 32-letni Beograjčan.

Očitno tudi na treningu ni bilo nobene milosti

"V nekaterih trenutkih je bilo zaradi najinega rivalstva zelo napeto, ampak vedno je bilo med nama spoštovanje. Ko ga vidim na nasprotni strani mreže, velikokrat pomeni, da igrava v polfinalu ali finalu velikega turnirja. Zdaj sva trenirala, a kljub temu je bil trening takšen, kot bi igrala dvoboj," je o odnosu dejal Nole.

Novak Đoković ne želi delati nobenih kalkulacij. Foto: Gulliver/Getty Images

Prav Rafael Nadal mu bo prihodnji teden odvzel prvo mesto na svetovni lestvici ne glede na to, kako se razvije turnir v Parizu. A borba za prvo mesto do konca sezone ostaja odprta. Odločitev bo padla na finalnem turnirju v Londonu, ki bo na sporedu novembra.

"Rafa je v boljšem položaju, da sezono konča na prvem mestu. Upam, da v tem boju lahko še premešam štrene. Če želim končati sezono kot prvi igralec sveta, moram osvojiti vse dvoboje. Tega se zavedam, a veliko je odvisno tudi od njegove igre. Nikoli ni dobro delati kalkulacij, saj ti to lahko vzame veliko energije. Ne želim razmišljati o tem. Moram igrati svoj najboljši tenis in potem bomo videli, kako bo," je še povedal Novak, ki je z Nadalom odigral že neverjetnih 54 dvobojev, izid v zmagah pa je 28:26 za Đokovića.

V Parizu bo igral svoj uvodni dvoboj, njegov nasprotnik v drugem krogu še ni znan. To bo boljši iz dvoboja Dušan Lajović-Corentin Moutet.