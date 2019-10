Nadal med povabljenci za Davisov pokal, Verdasco pozabljen

Nadal je sicer zaradi poškodbe zapestja odpovedal nastop na turnirju v Šanghaju pred tremi tedni, tako da je nastop zmagovalca 19 turnirjev za grand slam še vedno pod vprašajem.

Zelo razočaran pa je 40. igralec sveta Fernando Verdasco, saj ga Bruguera ni povabil. "Zelo sem žalosten in razočaran, da me ni v španski ekipi in da kapetan Bruguera ne računa name. Zelo sem se veselil možnosti, da bi verjetno svoj zadnji Davisov pokal igral v mojem mestu. Hvala vsem, ki sicer verjamete vame," je na Twitterju zapisal Verdasco.

Davisov pokal se bo začel 18. novembra v Caja Magici, Španija pa bo igrala v skupini B skupaj z Rusijo in Hrvaško.

Spremembe v 119 let starem tekmovanju pomenijo, da se bo 18 ekip v enem tednu borilo za naslov na zaključnem turnirju.

Vsak obračun bo vseboval dva posamična dvoboja in enega v dvojicah. Zmagovalci šestih skupin in dve najboljši drugouvrščeni ekipi se bodo prebili v četrtfinale.

