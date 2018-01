Še ena velika blamaža nekdanjega trenerja Novaka Đokovića?

Težavam Borisa Beckerja ni videti konca. Nemški mediji so se pred novim letom razpisali, da je nekdanji prvi teniški igralec sveta poskrbel za novo blamažo, potem ko je na dražbi prodal lažen lopar. Denar, ki bi ga morala dobiti dobrodelna organizacija, pa vse do danes naj ne bi prišel na pravi naslov.

Nemški mediji trdijo, da Boris Becker vse do danes dobrodelni organizaciji ni nakazal obljubljenega denarja. Foto: Reuters

Boris Becker že vse od poletja polni medije, potem ko je sodišče v Nemčiji razglasilo njegov bankrot. Po tistem se je oglasilo še nekaj ljudi, ki so razkrili, da jim je Becker dolžan velike vsote denarja. Najmlajši zmagovalec Wimbledona še danes trdi, da ima dovolj denarja, da lahko poplača svoje dolgove. A njegova zadnja dejanja nakazujejo, da naj bi mu že pošteno tekla voda v grlo.

Lopar sploh ni bil znamke Puma, ampak ...

Njegova zadnja zgodba je povezana z Wimbledonom. Boris Becker je junija lani na dobrodelni dražbi na eni izmed nemških televizij prodal lopar, s katerim naj bi odigral zadnji dvoboj v svoji profesionalni karieri. To se je zgodilo leta 1999, ko je v četrtem krogu Wimbledona izgubil proti Avstralcu Patricku Rafterju.

Boris Becker leta 1999 v Wimbledonu, ko je igral svoj zadnji profesionalni dvoboj. Foto: Guliver/Getty Images

Pozneje naj bi kupec dobil pravi lopar

Starinski zbiratelj je v oddaji Bares für Rares Nemcu za 18 let star lopar odštel 10 tisoč evrov. Becker je svoj zadnji dvoboj odigral z loparjem znamke Puma, kupec pa je na dražbi dobil lopar znamke Estusa, ki naj bi bil enak kot tisti, s katerim je trikratni zmagovalec Wimbledona igral svoj zadnji dvoboj. Po tistem se je oglasil njegov odvetnik, ki je za javnost povedal, da se je zgodila nenamerna napaka in da je kupec v roke že dobil pravi lopar.

Boris Becker je kot trener zelo uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem.

Kar pri vsej stvari najbolj bode v oči, je to, da Becker denarja (10 tisoč evrov) vse do danes ni nakazal organizaciji za pomoč otrokom, kar je njegov odvetnik odločno zanikal, vendar še zdaj ni znano, ali je bil denar resnično nakazan, so pred dnevi zapisali v nemškem časniku Bild.

Še vedno povezan s tenisom

Boris Becker je eden od najbolj znanih teniških igralcev v novejši zgodovini tenisa. Ta je v svoji karieri zmagal na šestih turnirjih za grand slam, skupno pa je na turneji ATP dobil 49 turnirjev. Pozneje se je danes 50-letni Nemec vrgel v trenerske vode, ko je zelo uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem. Povod za njun razhod naj bi bil zloglasni guru Pepe Imaz. Becker je danes še vedno povezan s tenisom, dela kot strokovni komentator.