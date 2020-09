Prva favoritinja na delu že prvi dan, prav tako mlada Coco Gauff

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simona Halep bo na pariškem pesku lovila svojo drugo zmago. Romunka je v zadnjem času kaže zelo dobro formo. Njena prva nasprotnica bo Španka Sara Sorribes Torm, trenutno 70 igralka sveta.

Prava poslastica se obeta med šele 16-letno Coco Gauff in Johanno Konta, lansko polfinalistko OP Francije. Igralki se do zdaj še nista pomerili. Pravzaprav je to za Coco prvi nastop na glavnem turnirju Roland Garrosa, a je mlada Američanka v preteklosti že pokazala, da je igralka za velike tekme.

Najstarejša igralka na turnirju je 40-letna Venus Williams. Američanka, za katero je to že 87. nastop na turnirjih za grand slam, bo v uvodnem krogu igrala proti Slovakinji Anni Karolini Schmiedlovi.