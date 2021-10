Pred dvobojem življenja so mi ukradli obutev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cameron Norrie, za katerega je to prva zmaga na turnirjih serije masters, je svojega nasprotnika premagal po treh nizih. Dvoboj se je končal z izidom 3:6, 6:4, 6:1 in je trajal eno uro in 51 minut. Zmagovalec turnirja je pred najpomembnejšim dvobojem kariere ugotovil, da njegovih teniških čevljev ni na običajnem mesti.

"Vsak dan sem svoje čevlje pustil na omarici v slačilnici. Morda je bil kdo od čistilcev in mi vrgel tri pare čevljev stran. Ves dan sem jih iskal, vsi so jih iskali. Ne vem, kaj imajo proti Britancem, da jim kradejo čevlje. Ni mi jih uspelo dobiti nazaj, tako da sem moral iti na igrišče z novimi," je uvodoma povedal Norrie, ki je ob tem spomnil, da so pred njim čevlje ukradli že njegovemu rojaku Andyju Murrayju, ki jih je pozneje dobil nazaj.

Dvoboj je trajal nekaj manj kot dve uri. Foto: Guliverimage

"Bilo je težko. Na srečo na čevljih nisem imel privezanega poročnega prstana. Tega nisem izgubil, kar je bil zame bonus," je še povedal 26-letni teniški igralec, ki je v Indian Wellsu zmagal na svojem drugem turnirju v karieri.

* Indian Wells (8.150.470 dolarjev):

- moški:

- finale: Cameron Norrie (VBr/21) : Nikoloz Basilašvili (Gru/29) 3:6, 6:4, 6:1.