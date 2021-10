Kdo so tisti, ko jim gre samo za denar?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stefanos Cicipas, trenutno tretji igralec sveta, je po porazu v Indian Wellsu, turnirju serije masters, dvignil kar nekaj prahu, potem ko je razkril, da nekateri igralci igrajo tenis samo zaradi denarja. Kdo so ti igralci ostaja skrivnost.

Stefanos Cicipas ima za seboj zelo dobro letošnjo sezono. Med drugim je letos osvojil tudi dva turnirja. V primeru dobrih iger v končnici sezone, bi se lahko na svetovni lestvici povzpel celo na drugo mesto.

"Včasih je težko"

Teniško javnost so precej razburkale besede 23-letnega teniškega igralca. Grk je sprva povedal, da je tenis njegova velika strast in že od nekdaj se je z njim želel ukvarjati profesionalno.

"Vsak ima svoje cilje in da nekaj postane v življenju … Včasih je težko. Veliko je potovanj, živimo v hotelskih sobah. Ob tem je še vedno zanimivo in vznemirljivo," je uvodoma na novinarski konferenci povedal Cicipas in se dotaknil še drugih, neimenovanih igralcev.

Stefanos Cicipas

Eni zaradi denarja, drugi zato, ker nimajo kaj početi

"Mislim, da mnogi igralci niso hvaležni. Nekateri so rekli, da se s tem športom ukvarjajo samo zaradi denarja, drugi pa zato, ker nimajo kaj početi. Jaz bi rekel, da je meni usojeno, da igram tenis. Ne vem, s čim bi se lahko še ukvarjal," je še povedal Stefanos, ki se je pred časom zaradi predolgih odmorov znašel na udaru kritik.

Izpadel je v četrtfinalu

Cicipas je turnir v Indian Wellsu presenetljivo končal v četrtfinalu, potem ko ga je premagal Nikoloz Basilašvili. Gruzijec bo igral v finalu, kjer bo njegov nasprotnik Britanec Cameron Norrie.