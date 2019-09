Polona Hercog izgubila proti drugi igralki sveta

Pred prekinitvijo dvoboja je kazalo, da je bolje razpoložena Hercogova, saj je vodila s 5:2, v nadaljevanju pa 27-letna Čehinja, ki je leto 2017 končala na prvem mestu svetovne lestvice, ni tekmici prepustila niti igre in je dvoboj dobila s 6:3 in 7:5.

Na turnirju z nagradnim skladom 1,5 milijona dolarjev v Zhangzhouju nastopa tudi Tamara Zidanšek, ki je nastope med posameznicami končala v prvem krogu, med dvojicami pa uspešno nastopa v paru z Belgijko Yanino Wickmayer.

Slovensko-belgijsko navezo danes čaka polfinalni dvoboj proti Avstralki Monique Adamczak in domačinki Xinyun Han.

Ženski teniški turnir v Hongkongu odpovedan zaradi protestov

Organizatorji teniškega turnirja WTA v Hongkongu so danes zaradi več mesecev trajajočih protestov v tem upravnem območju Kitajske odpovedali turnir in ga prestavili za nedoločen čas. "V luči trenutnega položaja smo morali prestaviti turnir. Po pogovorih z našimi glavnimi deležniki smo ugotovili, da je bolje turnir pripraviti pozneje," so sporočili.