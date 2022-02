Ostapenkova v Dubaju nanizala tri zmage proti nosilkam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Latvijka Jelena Ostapenko se je uvrstila v finale teniškega turnirja v Dubaju, potem ko je v polfinalu premagala nekdanjo prvo igralko sveta Romunko Simono Halep z 2:6, 7:6 (0) in 6:0.

Za Ostapenkovo je bila to na turnirju že tretja zmaga proti nosilkam, pred tem je izločila Poljakinjo Igo Swiatek in Čehinjo Petro Kvitovo, vse po zaostanku 0:1 v nizih.

V finalu se bo merila z 31. igralko sveta, Rusinjo Veroniko Kudermetovo, ki je polfinale dobila brez boja, Čehinja Marketa Vondrousova ji je dvoboj zaradi poškodbe predala.

Ostapenkova in Halepova sta se pomerila prvič po finalu Pariza leta 2017, ko je prav tako zmagala Latvijka, ki bo v Dubaju nastopila v svojem 11. finalu, lovila bo peto turnirsko zmago.

"Na turnirju sem premagala štiri zmagovalke grand slam turnirjev. Že samo igrati proti tekmicam ni lahko, kaj šele zmagati. Na začetku sem se počutila izčrpano, nisem se dobro ogrela, a je bilo v nadaljevanju bolje. Vedela sem, da moram biti agresivna," je po zmagi dejala Latvijka, ki bo v ponedeljek spet med najboljšimi 20 igralkami sveta na računalniški lestvici, prvič po letu 2018.

Gruzijsko-španski finale v Dohi

Gruzijec Nikoloz Basilašvili in Španec Roberto Bautista Agut sta finalista teniškega turnirja v Dohi. Tretjepostavljeni Basilašvili je bil v današnjem prvem polfinalnem obračunu boljši od Francoza Arthurja Rinderknecha s 6:4 in 6:2, drugopostavljeni Bautista Agut pa je v drugem ukanil Rusa Karena Hačanova z 2:6, 6:3 in 7:5.

Basilašvili bo v Katarju naskakoval šesto, Bautista Agut pa jubilejno deseto turnirsko zmago. Oba sta že slavila v Dohi, Španec je bil najboljši leta 2019, Gruzijec pa lani.