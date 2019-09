Osaka in Schwartzman bosta prejela nagrado OP ZDA za športno vedenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka ena ženskega tenisa Japonka Naomi Osaka in Argentinec Diego Schwartzman bosta prejela nagrado odprtega prvenstva ZDA za športno vedenje, so sporočili organizatorji zadnjega teniškega grand slama v sezoni.

Japonka je prejela veliko pohval in simpatij, potem ko je po zmagi v tretjem krogu tolažila nasprotnico, 15-letno Američanko Coco Gauff. Oglasil se je tudi legendarni Švicar Roger Federer, ki je pohvalil to dejanje in dejal, da ga ob takih trenutkih za prihodnost tenisa ne skrbi.

Na drugi strani je Argentinec v osmini finala priskočil na pomoč Nemcu Alexandru Zverevu, ko je slednjega sodnik kaznoval z odvzemom točke. Zverev je dejal, da ni slišal opozorila sodnika, da bo sledila kazen, in ob tem se je oglasil še Schwartzman, ki je pripomnil, da tudi sam ni slišal sodnikovega opozorila.

"Pokazala sta raven športnega vedenja, ki je še bolj impresivna kot njuna igra na igrišču," je odločitev pojasnil Todd Martin, nekdanji ameriški teniški igralec, ki je sopredsednik izbirne komisije.

Osaka je sicer izpadla v osmini finala proti Švicarki Belindi Benčič, Schwartzman pa v četrtfinalu proti Špancu Rafaelu Nadalu.

Osaka in Schwartzman bosta prejela nagrado in donacijo 5.000 dolarjev, ki bo šla v roke dobrodelni organizaciji po njuni izbiri.