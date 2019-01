V živo: Hrvat povedel proti Srbu, Đoković za konec 18-letniku zavezal kravato

Novak Đoković se je brez večjih težav prebil skozi prva dva kroga, v tretjem pa mu je Denis Shapovalov, trenutno najmlajši igralec v prvi stoterici, povzročal kar nekaj preglavic. Zlasti v tretjem nizu, ki ga je 18-letnik dobil. Očitno je to Đokovića streznilo, saj mu je v zadnjem nato zavezal kravato (6:0).

Shocker! A @DjokerNole double fault gives Shapovalov his second break in a row - and he'll serve for the third set. #AusOpen pic.twitter.com/pRVpDcBZ69