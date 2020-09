Odločila se je, da ne bo prišla v Pariz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka drugega teniškega turnirja za grand slam v koronski sezoni US Opna Naomi Osaka je zaradi poškodbe odpovedala nastop na Odprtem prvenstvu Francije v Parizu, ki se bo s kvalifikacijami začelo 21. septembra.

Japonska teniška igralka je še v soboto v finalu v New Yorku premagala belorusko povratnico na teniška igrišča Viktorijo Azarenko z 1:6, 6:3 6:3 za svoj drugi naslov na OP ZDA in tretji naslov na turnirjih za veliki slam.

"Na OP Francije ne bom mogla igrati. Moja zadnja stegenska mišica je še vedno vneta, zato ne bom imela dovolj časa, da bi se pripravila na pariški pesek. Preprosto sta turnirja časovno preveč skupaj," je pojasnila 22-letnica.

Osaka, ki je tretja igralka sveta in je leta 2019 dobila turnir za veliki slam v Avstraliji, je na pariškem pesku prišla najdlje do tretjega kroga.

Ashleigh Barty Foto: Gulliver/Getty Images

Ashleigh Barty ne bo branila naslova

V začetku tega meseca je prva igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty, napovedala, da ne bo branila naslova na OP Francije, saj se je začasno umaknila iz karavane zaradi omejitev, povezanih z novim koronavirusom.

V četrtek so organizatorji Odprtega prvenstva Francije zmanjšali število gledalcev, ki jim je dnevno dovoljeno obiskati Roland Garros in si ogledati turnir, na 5.000, in sicer zaradi naraščajočih številk okuženih s koronavirusom v državi.

Pariški turnir je bil zaradi pandemije premaknjen s prvotnega majsko-junijskega datuma. Sprva je bil na sporedu od 24. maja do 7. junija. Glavni del prestavljenega turnirja bo od 27. septembra do 11. oktobra. Britanski organizatorji turnirja za grand slam pa so Wimbledon odpovedali.