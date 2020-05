Nočna mora španskega teniškega igralca

Granollers, šestnajsti igralec sveta med dvojicami in zmagovalec Davisovega pokala lani novembra, je španskemu športnemu časniku Marci razložil, kakšen je bil njegov prvi trening po skoraj dvomesečni izolaciji.

S kondicijskim trenerjem Sergijem Valldauramom je odšel na tek po plaži Castelldefelsa. Že na njegovem začetku je moral poslušati očitke mimoidočih, ki niso vedeli, da gre za vrhunskega športnika, ki mu je španska vlada, kot vsem ostalim vrhunskim športnikom, omogočila treninge, vendar ne na teniških igriščih.

Po petnajstih minutah teka ga je ustavila prva policijska enota. "Vprašali so me, ali vem, da na plaži ne smem trenirati. Razložil sem jim, da poznam pravila in da sodim med vrhunske športnike. Pokazal sem jim dokazilo na mobilnem telefonu, vendar sem moral za nekaj deset minut prekiniti trening, saj so policisti preverili podatke v glavni bazi," je dejal Granollers.

"Nato se je pojavila težava s trenerjem, saj pri sebi ni imel nobenega dokumenta oziroma potrdila, da lahko trenira z menoj," je dodal Granollers. "Zadevo smo uredili dokaj hitro in nadaljeval sem tek."

"Ni minilo niti 500 metrov, ko sta me znova ustavili dve osebi v civilnih oblačilih. Izkazalo se je, da sta policista, ki preverjata upoštevanje pravil. Zgodba se je ponovila. Moral sem pokazati dokumente, ona dva sta vse preverila in lahko sem nadaljeval. A ne za dolgo. Pri izhodu z javne plaže so me znova ustavili policisti, in čeprav sem jim povedal, da sem bil že dvakrat legitimiran, sem moral še tretjič pokazati potrdilo, da lahko treniram na prostem," je povedal Granollers.

Tenisač je nato stopil v stik s špansko teniško zvezo, ki mu je sporočila, da razume njegove pomisleke in dodala, naj v teh razmerah zdrži do naslednjega ponedeljka, ko bodo po vsej Španiji znova omogočeni tudi treningi na teniških igriščih.