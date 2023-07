Nobenega počitka za našo igralko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan ima v Wimbledonu pestre dneve. Uvodni dvoboj, ki ga je zlahka dobila, je zaradi dežja in prekinitve igrala dva dni. Že naslednji dan jo čaka nov dvoboj. Njena nasprotnica bo Rusinja Anastasia Potapova, trenutno 23. igralka sveta.

Potapova je trenutno v dobri formi, saj se je na turnirju Birminghamu prebila do polfinala, a v Wimbledonu ni prišla dlje od drugega kroga. Kajo Juvan čaka vse prej kot lahek dvoboj. Igralki se do zdaj še nista pomerili, a stavnice so nekoliko bolj na strani 22-letne Rusinje.

Dvoboje nadaljuje tudi Jelena Ribakina, lanska zmagovalka najprestižnejšega turnirja na turneji. Kazahstanka bo v drugem krogu igrala proti izkušeni Francozinji Alize Cornet. Igralki sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja, oba je dobila Ribakina.



Zanimivi dvoboji:

Kaja Juvan (SLO) - Anastasia Potapova (Rus, 22)

Alize Cornet (FRA) - Elena Rybakina (KAZ, 3)

Sloane Stephens (ZDA) - Donna Vekić (HRV, 20)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Cristina Bucsa (ŠPA)

Elise Mertens (BEL) - Elina Svitolina (UKR, 26)

Danielle Collins (ZDA) - Belinda Bencic (ŠVI, 14)

Leylah Fernandez - Carolina Garcia (FRA, 5)

