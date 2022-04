Nekdanja vrhunska športnica je zašla v povsem druge vode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanka je igrala v času, ko sta na teniških igriščih kraljevali sestri Williams in Marija Šarapova. Prav zaradi omenjenih igralk se ji nikoli ni uspelo prebiti v sam vrh svetovnega ženskega tenisa. V svoji športni karieri je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena na 39. mesto.

Že kot teniška igralka je prišla na naslovnico Playboya

Najboljši tenis je igrala v letu 2003 in od takrat se je začela pojavljati na naslovnicah znanih revij. Leta 2008 je prišla na naslovnico znamenite revije Playboy.

"Zaradi tenisa sem dobila priložnost, da sem bila na naslovnici Playboya. Ta naslovnica poudarja mojo teniško kariero in svobodni duh. Njeno potezo je takrat med drugim pohvalila tudi njena rojakinja in danes 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam Serena Williams. "Super je, če je nekdo tako pogumen in močan," je takrat dejala Williamsova.

Prvi erotični video je požel veliko zanimanja

Potem ko je rodila dva sinova, je zapustila svet tenisa in se odločila, da gre v življenju drugo pot. Harkleroadova je sprva nekaj svojih fotografij objavila na Instagramu. Ker so njene objave požele veliko zanimanja, se je odločila za svoj profil na strani OnlyFans, strani za odrasle. Tam je objavila svoj prvi erotični posnetek. Tudi ta je bil deležen veliko zanimanja.

V teniški karieri je zaslužila več kot milijon dolarjev

Danes 36-letna Ashley v svoji športni karieri ni osvojila nobenega turnirja serije WTA, kljub temu pa je s turnirskimi nagradami zaslužila več kot milijon dolarjev. Koliko ji bo uspelo zaslužiti na strani OnlyFans, bo pokazal čas.

OnlyFans omogoča zaslužek z objavljanjem kakršnihkoli vsebin. Že od leta 2016 ustvarjalcem omogoča nalaganje kakršnekoli vsebine, tudi pornografske, do katere uporabniki dostopajo proti plačilu.