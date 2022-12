Koliko časa bo ta zdržal pri njej?

Emma Raducanu je, kot kaže, že velika oboževalka svojega novega trenerja, saj pravi, da ta nanjo deluje zelo pomirjujoče. Britanka je bila od oktobra brez trenerja, potem ko je njeno ekipo zapustil ruski trener Dimitrij Tursunov. Njun razlog za razhod je ostal zavit v tančico skrivnosti, a mlada zvezdnica se že veseli morebitnega novega dolgoročnega sodelovanja.

Sebastian Sachs je med drugim sodeloval z olimpijsko prvakinjo Belindo Bencic. Foto: Guliverimage

Izkušnje, ki nekaj veljajo

Raducanujeva se je zdaj po pomoč obrnila k Sebastienu Sachsu. Ta ima kot trener že nekaj zelo dragocenih izkušenj. Med drugim je Švicarki Belindi Bencic pomagal do zlatega olimpijskega odličja v Tokiu. Na kratko je sodeloval z Viktorijo Azarenko, nekdanjo prvo igralko sveta, med drugim pa tudi z Julie Goerges, nekdanjo polfinalistko Wimbledona.

Emma Raducanu je letos igrala tudi na teniškem turnirju v Portorožu, kjer si ni izkazala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Navdušena je, a želi še malo počakati

Emma je trenutno zadovoljna z novim trenerjem, a njuno sodelovanje še ni dolgoročno zastavljeno, saj se jima v tako kratkem času še ni uspelo dobro spoznati.

"Stvari bomo preizkušali do konca leta in šele takrat bomo videli, kako je v resnici," je pred kratkim povedala za BBC. Za zdaj je šlo dobro. Do zdaj sem z njim delala en teden in mislim, da ima res pomirjajoč vpliv. Vidi se, da je pri stvari, in navdušena sem, kako se odvija vse skupaj."

Sebastien Sachs je sicer njen že peti trener v zadnjih 18 mesecih. Pred tem je sodelovala Nigelom Searsom, Andrewom Richardsonom, Torbenom Beltzom in Dimitrijem Tursunovom. Trenerji se pri njej menjavajo kot po tekočem traku, tako da se lahko upravičeno vprašamo, koliko časa se bo obdržal nemški teniški strokovnjak.

Leta 2021 je bila senzacija, potem je šlo samo navzdol

Šele 20-letna teniška igralka je leta 2021 na OP ZDA poskrbela za eno večjih senzacij v zgodovini tega športa, potem ko se je skozi kvalifikacije prebila na glavni turnir in ga na koncu tudi osvojila. Od takrat so bile vse oči usmerjene vanjo, a njena letošnja sezona je bila daleč pod pričakovanji. V zadnjem letu je na lestvici WTA padla na 80. mesto, potem ko je bila že deseta igralka sveta. Očitno je na tako mlado igralko svoje naredil tudi velik medijski pritisk, kar smo v preteklosti lahko večkrat videli pri nekaterih drugih igralkah.

V zadnjem času je trdo trenirala, pozabljene so tudi poškodbe, s katerimi je imela obilico težav. Foto: Guliverimage

Poškodbe so pozabljene, a si želi, da tako tudi ostane

Poleg velikih pričakovanj javnosti pa ji niso prizanesle niti poškodbe. S tem je spoznala, kako kruta je lahko profesionalna teniška turneja (WTA). "Kar zadeva poškodbe, sem zdaj v redu," je uvodoma povedala Emma in ob tem poudarila, da mora potrkati na les, da bo tako tudi ostalo.

"V zadnjih dveh mesecih sem se res posvečala fizični pripravi in zaradi tega bila manj na teniškem igrišču. Zdaj poskušam dobiti občutke na igrišču. Res si želim trdo delati, vendar ne smem pretiravati. Včasih moram mogoče nekoliko skrajšati treninge," je še povedala mlada zvezdnica.

Foto: Instagram

Ogledala si je tudi nogometni finale

Bila je ena izmed tistih, ki si je v nedeljo v Dohi lahko ogledala nogometni finale med Argentino in Francijo. Tam je bila z nekdanjim nogometnim zvezdnikom Davidom Beckhamom.

