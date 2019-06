Klepačeva za četrtfinale, Simona Halep proti 18-letni Poljakinji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simona Halep, tretja nosilka turnirja, bo igrala proti šele 18-letni Poljakinji Igi Swiatek. Za mlado teniško igralko je to prvi nastop na Roland Garrosu, še lani je bila 344. igralka na svetu in igrala v mladinski konkurenci. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Štirinajsta nosilka turnirja Madison Keys bo v osmini finala igrala proti Čehinji Katerini Siniakovi.

V ženskih dvojicah bo igrala tudi naša Andreja Klepač, ki igra v paru s Čehinjo Lucie Hradecko. V dvoboju za četrtfinalno vstopnico bosta njuni nasprotnici Čehinja Kveta Peške in Američanka Nicole Melichar.

WTA