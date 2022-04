Kaj takšnega ni uspelo niti Nadalu, Federerju in Đokoviću

Njegovi rezultati se poznajo tudi na svetovni lestvici. V ponedeljek se je prebil med najboljšo deseterico in po letu 2005 tako postal najmlajši igralec, ki mu je uspel takšen podvig. Zadnji pred njim je bil njegov rojak Rafael Nadal.

Carlos je poleg zmage v Barceloni dobil še na turnirja v Riu de Janeiru in Miamiju ter se povzpel na 9. mesto. Še višje, na samo letošnjo lestvico Race to Turin, kjer je na tretjem mestu. Pred njim sta samo Rafael Nadal in Stefanos Cicipas.

Carlos Alcaraz je v letošnji sezoni zmagal že na treh turnirjih. Foto: Guliverimage

Najmlajši igralci, ki so se prebili med najboljših deset na lestvici ATP: Aaron Krickstein (ZDA) - 13. avgust 1984, 17 let, 11 dni

Michael Chang (ZDA) - 12. junij 1989, 17 let, 3 mesecev

Boris Becker (Nem) - 8. julij 1985, 17 let, 7 mesecev

Mats Wilander (Šve) - 12. julij 1982, 17 let, 10 mesecev

Bjorn Borg (Šve) - 3. junij 1974, 17 let, 11 mesecev

Andre Agassi (ZDA) - 6. junij 1988, 18 let, 1 mesec

Andrej Medvedjev (Ukr) - 7. junij 1993, 18 let, 9 mesecev

Rafael Nadal (Špa) - 25. april 2005, 18 let, 10 mesecev

Carlos Alcaraz (Špa) - 25. april 2022, 18 let, 11 mesecev

Ne želi si postavljati mej

Z 18 leti, enajstimi meseci in 20 dnevi je Alcaraz postal deveti najmlajši igralec, ki se je prebil med prvo deseterico na lestvici ATP. To je pred njim uspelo le Nadalu in prav tako po zmagi v Barceloni leta 2005.

"Vesel sem, da sem se pri 18 letih prebil med najboljših deset. In da to počnem pri igralcih, kot je Nadal, ki je moj vzornik. To je izjemno. Nimam nobenih omejitev. Še naprej si želim igrati na tej ravni. In če bom tako nadaljeval, imam veliko možnosti, da napredujem. Še naprej si želim uživati na igrišču in ne želim še doseči svojih meja," je povedal trenutno eden najbolj talentiranih igralcev na svetu.

Foto: Reuters

Poleg tega, da je Alcaraz postal eden najmlajših teniških igralcev, ki se je prebil med najboljših deset igralcev, je zelo kmalu dosegel tudi 50 zmag na turneji. To mu je uspelo prej kot veliki trojici – Rafaelu Nadalu, Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću.

Petdeset zmag mu je uspelo doseči v le 70 dvobojih. Novaku Đokoviću je to uspelo v 79 dvobojih, Nadalu v 81, Federerju pa v 97 dvobojih. Prav tako je prehitel svojega trenerja Juana Carlosa Ferrera, ki je ta mejnih dosegel pri 73 dvobojih.

Še lani ob tem času je bil Alcaraz zunaj najboljše stoterice in se na turnirju v Barceloni poslovil že v prvem krogu. Danes pa velja za enega najboljših igralcev na turneji in marsikdo mu že pripisuje zmago na OP Francije. Foto: Guliverimage

Nadal že 17. leto med najboljših deset

Nad njegovimi predstavami je med drugim navdušen tudi Rafael Nadal, ki je svojemu rojaku čestital za turnirsko zmago v Barceloni. Rafa je ta teden dosegel izjemni mejnik, potem ko je že sedemnajsto leto zapored uvrščen med najboljših deset igralcev na svetu in zadržal ta absolutni rekord. Majorčan je trenutno poškodovan, a po nekaterih napovedih bi ga lahko že videli na turnirju v Madridu.