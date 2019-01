Druga nosilka odprtega prvenstva Avstralije premočna za Hercogovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je hitro končala nastope na prvem letošnjem turnirju za veliki slam, odprtem prvenstvu Avstralije. V prvem krogu Melbourna jo je gladko, dvakrat s po 6:2, v zgolj 72 minutah igre izločila druga nosilka in zmagovalka Wimbledona, Nemka Angelique Kerber.

Kerberjeva je brez večjih težav začela grand slam na peti celini v Melbourne Parku, kjer je zmagala leta 2016. Razlika v kakovosti igre med trikratno zmagovalko turnirjev za veliki slam in 92. igralko z lestvice WTA Hercogovo je bila enostavno prevelika.

Angelique Kerber je bila premočna za Hercogovo. Foto: Reuters

"Vsakič, ko stopim na igrišče, me preplavijo lepi spomini in res posebni občutki. Zelo rada igram tu," je po gladki zmagi dejala Nemka, ki je lani na OP Avstralije prišla do polfinala, nato pa izgubila po napetem dvoboju s številko 1, Romunko Simono Halep.

