Halepova bližje Bartyjevi, Hercogova 42.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Slovenkami je Polona Hercog še naprej najboljša. Pridobila je eno mesto in s 43. napredovala na 42. mesto. Tamara Zidanšek je pridobila tri mesta in je zdaj 74. Kaja Juvan je ostala na 125. mestu, medtem ko je Dalila Jakupović zdrsnila za 44 mest in je zunaj najboljše dvestoterice na 230. mestu.

Hercogova je ta teden nastopila na turnirju WTA v Dohi in izpadla v prvem krogu proti Belgijki Alison Van Uytvanck. Zidanškova (proti Ani Kalinskaji) in Juvanova (proti Venus Williams) pa bosta igrali v prvem krogu mehiškega Acapulca.