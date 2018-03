Goranu Ivaniševiću je zavrela dalmatinska kri, okrcal je Argentinca

Goran Ivanišević se je po končani karieri vrgel v trenerske vode in poklic trenerja kar dobro opravlja. Ivanišević je najprej sodeloval z Marinom Čilićem, s katerim sta leta 2014 skupaj zmagala na OP ZDA. Pozneje je nekaj časa bdel nad Čehom Tomašem Berdychom, zdaj pa skrbi za visokoraslega Kanadčana Miloša Raonica.

Splitčan je bil že v igralski karieri znan po tem, da je bil brez dlake na jeziku. Veljal je za precej čustvenega igralca, ki je v besu polomil marsikateri lopar. Nič drugače ni, ko opravlja trenerski posel. Nazadnje mu je dalmatinska kri zavrela, ko je v četrtfinalu njegov varovanec Miloš Raonic igral proti Juanu Martinu del Potru. Na koncu je zmagal del Potro. Zmagovalec pa je bil znan šele po treh nizih, zadnja dva niza pa sta se končala po podaljšani igri. Igralca sta na igrišču preživela skoraj tri ure.

Goran Ivanišević je bil že kot igralec zelo čustven. Foto: Guliver/Getty Images

Očitno je ta poraz zabolel tudi Ivaniševića, ki je vse skupaj komentiral na svojevrsten način. "Del Potro se je delal, da je poškodovan, in hodil počasi. V tem je pravi mojster. Pravzaprav je enako delal že v Indian Wellsu, prav tako proti Milošu (Raonicu op. p.)," je izjavil zmagovalec Wimbledona iz leta 2001.

