Slovenke so v letu 2022 najprej uspešno igrale v Turčiji v 1. evro-afriški skupini, novembra pa so nastopile še v polfinalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK. V Velenju je Slovenija s 3:1 premagala Kitajsko.

Žreb pa je določil, da bo prvi tekmec v letu 2023 Romunija. Kot je sporočil TS, bo to šele drugi domači dvoboj Slovenije po letu 2011, ko je prav v Kopru gostovala Kanada.

Pravo okolje za tak dvoboj

"Zadovoljen sem, da se je TS odločil za Koper. Športni park Bonifika je pravo okolje za tako pomemben dvoboj. Upam, da bomo imeli lepo vreme, predvsem pa si želim, da nas bo na tribunah podprlo veliko navijačev. Naša dekleta si to zaslužijo, smo namreč pred zadnjo oviro na naši poti. Uvrstitev na zaključni turnir bi bila velika potrditev za slovenski tenis," je za TS dejal kapetan Andrej Kraševec.

"Uvrstitev na zaključni turnir bi bila velika potrditev za slovenski tenis," pravi Andrej Kraševec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na TS smo navdušeni, da je prišlo do dogovora z Mestno občino Koper. Rad bi se jim zahvalil za ves trud, ki so ga vložili, da bomo svetovno prvenstvo v tenisu gostili na Obali. V veliko pomoč pa nam je tudi Teniški klub Koper. V načrtu so tribune za več kot 1000 navijačev in glede na pretekle izkušnje sem prepričan, da bodo polne," povedal direktor TS Gregor Krušič.

"Naredili bomo vse, da bo imela naša ekipa najboljše razmere"

"Spomnimo se le na zadnji dvoboj s Kitajsko ali pa na polne tribune na tekmah Davisovega pokala v Portorožu. Verjamem, da bodo slovenski teniški navdušenci in navdušenke prepoznali pomembnost tega tekmovanja in dvoboja. Smo tik pred uvrstitvijo na zaključni turnir najboljših držav na svetu. Na TS bomo naredili vse, da bo imela naša ekipa najboljše razmere za ustrezno pripravo na dvoboj z Romunijo," je dodal.

"Na TS bomo naredili vse, da bo imela naša ekipa najboljše razmere za ustrezno pripravo na dvoboj z Romunijo," pravi Gregor Krušič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

To bo drugi dvoboj z Romunkami. Prvi je bil leta 2000 v 1. evro-afriški skupini. Takrat sta Tina Križan in Katarina Srebotnik zmagali tako med posameznicami kot tudi skupaj v igri dvojic.

Devet zmagovalk se bo uvrstilo na zaključni turnir, na katerega sta že uvrščeni Švica in Avstralija, zadnji potnik pa bo gostitelj turnirja. Če bo gostitelj uvrščen po tekmovalnem uspehu, bo ena od poraženih devetih držav prejela povabilo za popolnitev mest.