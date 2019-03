Federerja čaka najstnik, kaj lahko stori šele 18-letni Felix Auger-Aliassime?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila visokorasli Američan in sedmi nosilec turnirja John Isner in šele 18-letni Felix Auger-Aliassime, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije in navdušuje iz dvoboja v dvoboj.

"Velik privilegij, da se lahko primerjam s temi odličnimi tekmovalci. To samo pomeni, da dobro delam in da sem na pravi poti. Gledati moram na dolgi rok, ampak zdaj uživam vsak dan in vsak dvoboj, ker ne vem, kaj se bo zgodilo v naslednjem dvoboju," je pred dvobojem povedal Felix.

Tudi drugi dvoboj bo potekal med veteranom in igralcem prihodnje generacije. V večernem terminu se bosta udarila 37-letni Roger Federer in Denis Shapovalov, ki je 20. nosilec turnirja. Zanju bo to šele prvi medsebojni dvoboj.

