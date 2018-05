Federer bo sezono na travi odprl tam, kjer še ni zmagal

na travnati podlagi prvič v Stuttgartu

Švicarski teniški superzvezdnik Roger Federer bo letošnjo sezono na travi odprl v Stuttgartu, so sporočili organizatorji turnirja ATP, ki bo na sporedu med 9. in 17. junijem. Federer na tem nemškem teniškem turnirju še ni zmagal, zanj pa bo to prvi preizkus na travnati površini pred turnirjem v Wimbledonu, ki se bo pričel 2. julija.