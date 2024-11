Kariera Emme Raducanu je zadnje čase zaznamovana s poškodbami in slabo fizično pripravljenostjo. Nekdanja zmagovalka OP ZDA je v zadnjem obdobju zamenjala že vrsto trenerjev, zdaj pa naj bi nenehne težave s pripravljenostjo vendarle lahko končala.

Yutaka Nakamura je sodeloval tudi z Marijo Šarapovo. Foto: Guliverimage

Bo sodelovala z japonskim strokovnjakom?

Britanka se namreč vse od zmage na OP ZDA leta 2021 spopada s težavami, s tem pa tudi njen tenis ni več na ravni, kot bi si želela. Morala je na kar nekaj operacij, potem ko je imela težave z obema zapestjema in gležnjem. Lani je morala zaradi tega spusti skoraj celo sezono.

Zato je njena glavna prioriteta, da v prihodnje zboljša fizično pripravo, zato se je po pisanju Telegraph Sport obrnila na japonskega fitnes trenerja Jutako Nakamuro. Njegova karierna zgodovina pa je izjemna. Na njegovem seznamu najdemo nekatera velika imena svetovnega tenisa. Med njimi najbolj izstopata Marija Šarapova in Naomi Osaka. Med drugim je sodeloval tudi z Jennifer Capriati, Mary Pierce, Tommyjem Haasom, Keiem Nishikorijem in Denisom Shapovalovim.

Emma Raducanu je že prestala kar nekaj operacij.

Raducanu je v letošnji sezoni uspel velik skok na lestvici WTA, potem ko se ji je uspelo prebiti na 58. mesto. A 21-letna teniška igralka, ki je bila najvišje uvrščena na deseto mesto, si želi še več, saj je znana kot ena najbolj talentiranih igralk na teniški turneji.

Prejšnji mesec se je Raducanu na turnirju v Koreji spet poškodovala, ko si je natrgala vezi v stopalu. Še vedno je upanje, da bo pravočasno okrevala in zastopala Veliko Britanijo na finalu pokala Billie Jean King, ki se začne 13. novembra.

Še vedno sodeluje s Porschejem. Foto: Guliverimage

Je velik magnet za sponzorje

Prav tako pa je mlada igralka velik magnet za sponzorje. V tem času je sklenila sodelovanje z nekaterimi prestižnimi znamkami (British Airways, Vodafone, Tiffany, Dior, Evian, Wilson, Nike in HSBC). Pred kratkim se je pisalo, da se ji avtomobilska znamka Porsche odpoveduje, kar se je pozneje izkazalo za neresnično.

Pri Porscheju so se kmalu odzvali na pisanje v medijih in razčistili položaj. "Emma Raducanu je globalna ambasadorka znamke Porsche in pri našem sodelovanju, ki se je začelo leta 2022, ni bilo nobenih sprememb," so v sporočilu za javnost zapisali pri Porscheju. Pozneje so mlado zvezdnico opazili za volanom 120 tisoč evrov vrednega porsche cayenna.