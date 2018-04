Edini, ki Rafaela Nadala lahko preseneti na pesku

Teniški globus, 20. april

Na turnirju serije masters v Monte Carlu bodo v petek na sporedu četrtfinalni dvoboji. Najzanimivejši dvoboj se obeta med Rafaelom Nadalom in Dominicom Thiemom. Zanimivi bodo tudi preostali dvoboji.

Prvi igralec sveta Rafael Nadal in Dominic Thiem sta trenutno dva od najboljših igralcev na pesku. Mnogi menijo, da je mladi Avstrijec edini, ki bi lahko presenetil Španca. Igralca sta se do zdaj med seboj pomerila sedemkrat. Medsebojni izid je 5:2 za Španca. Nazadnje sta igrala v polfinalu na OP Francije, kjer je bil po treh nizih boljši Nadal.

Prva bosta na osrednje igrišče stopila Grigor Dimitrov in David Goffin. Statistika je na strani Bolgara, ki je Belgijca do zdaj premagal desetkrat, Goffin pa je zmagal le enkrat. Nazadnje, ko sta igrala, se je zgodila precej bizarna poškodba Goffina. Žogica se mu je od loparja odbila v oko, tako da je moral dvoboj celo predati in kar nekaj časa ni mogel igrati tenisa.

Najboljši hrvaški igralec Marin Čilić je bil v osmini finala prost, potem ko je moral zaradi poškodbe dvoboj predati Miloš Raonić. Tokrat ga v četrtfinalu čaka Kei Nišikori, ki se, kot kaže, vrača v pravo formo.

Tretji nosilec turnirja Aleksander Zverev bi lahko imel ob današnji zmagi še razlog več za proslavljanje svojega rojstnega dne. Nemec bo v četrtfinalu igral proti Francozu Richardu Gasquetu.