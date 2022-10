Eden največjih škandalov: kaj se je za tem dogajalo v slačilnici? #video

Leta 2015 so morali teniška igralca Nicka Kyrgiosa in Stana Wawrinko ločiti, saj je Švicarju prekipelo, potem ko je šele na novinarski konferenci izvedel, kaj je Avstralec govoril o njegovem takratnem dekletu Donni Vekić.

Leta 2015 na turnirju serije masters v Montrealu so Nicka Kyrgiosa ujeli mikrofoni ob igrišču, ko je grdo govoril o takratnem dekletu Wawrinke Donni Vekić. Takrat šele 20-letni Kyrgios, ki je tudi sicer znan po dolgem jeziku, je dejal, da je njegov dober prijatelj Thanasi Kokkinakis spal z dekletom švicarskega zvezdnika. Stavek je končal z besedami, da mu je žal, ker mu je moral to povedati.

Stan Wawrinka med dvobojem komentarja ni slišal. Zanj je izvedel po dvoboju na novinarski konferenci. Eugene Lapierre, direktor turnirja, je razkril, da so morali razjarjenega Wawrinko v slačilnici ločiti od Kyrgiosa, potem ko je izvedel, kaj je med dvobojem pripomnil njegov nasprotnik.

Donna Vekić in Stan Wawrinka v času, ko sta bila še par. Foto: Guliverimage/Getty Images

Po novinarski konferenci je besen tekel v slačilnico

"Wawrinka ni slišal, ampak to so ujele televizijske kamere, ker so bili ob igrišču postavljeni mikrofoni. Na novinarski konferenci je novinar Stanu povedal, kaj rekel Kyrgios. Wawrinka je bil besen! Hitro je šel v slačilnico, kjer je bil še vedno bil Avstralec. Morali so jih ločiti, saj bi se lahko strasti hitro še dodatno razvnele," je za Journal de Quebec povedal Lapierre.

Jezni Wawrinka je pozneje na družbena omrežja zapisal: "Tega, kar je rekel, ne bi rekel niti svojemu najhujšemu sovražniku. Biti tako nizkoten ni le nesprejemljivo, ampak tudi nekaj neverjetnega."

Nick Kyrgios se mu je pozneje opravičil. Foto: Guliverimage/Getty Images

Kyrgios je pozneje izrazil obžalovanje zaradi svojega komentarja in razkril, da se je trikratnemu zmagovalcu za grand slam tudi osebno opravičil. "To sem izrekel v afektu in to, kar sem rekel, je nesprejemljivo," pa je na družbena omrežja zapisal Kyrgios, ki je po tistem poskrbel še za marsikateri incident tako na igriščih kot zunaj njih.

Stan Wawrinka ne najde prave forme. Foto: Reuters

Švicar ne najde prave forme, medtem ko Kyrgios letos blesti

Švicar, nekdaj tretji igralec sveta, se je spopadal s poškodbami in že nekaj časa išče povratek med najboljše. Sedemintridesetletni Wawrinka je letos odigral 21 dvobojev. Od tega jih je zmagal le osem. Še najdlje se je prebil na turnirju v francoskem Metzu, kjer je prišel do polfinala.

Veliko bolje se je v letošnji sezoni znašel Avstralec, ki se je letos prvič v karieri prebil v finale turnirja za grand slam. V Wimbledonu je moral v velikem finalu premoč priznati Novaku Đokoviću. Sicer je letos dobil turnir v Washingtonu, na zadnjem v Tokiu pa je moral v četrtfinalu predati dvoboj. Kdaj se bo vrnil na igrišča, za zdaj ni znano. Je pa že večkrat izjavil, da je pripravljen osvojiti enega izmed turnirjev za grand slam.