Dvoboj, ki ga boste verjetno videli prvič in nikoli več

Najboljše teniške igralke in igralci so že vkorakali v novo sezono. Na novega leta dan po slovenskem času pa bo na sporedu zgodovinski dvoboj. Prvič si bosta nasproti stala Roger Federer in Serena Williams. Dva izmed najboljših teniških igralcev vseh časov.

Te dni v Avstraliji poteka Hopmanov pokal, kjer igralec in igralka predstavljata svojo državo. To leto sta tam tudi Roger Federer, ki skupaj z Belindo Bencic zastopa Švico, medtem ko Serena Williams skupaj s Francesom Tiafoejem igra za ZDA. Ti dve reprezentanci se bosta udarili prav na novega leta dan. Ekipi igrata dva posamična dvoboja in dvoboj mešanih dvojic.

"Če bi rekel, da jo poznam, bi pretiraval." Foto: Guliver/Getty Images

To pomeni, da bosta drug proti drugemu igrala Roger Federer in Serena Willimas. Švicar je že pred začetkom tekmovanja povedal, da upa, da noben od njiju ne bo imel težav s poškodbo. Med drugim je še povedal, da ima srečo, da ne bo proti njej igral v posamični konkurenci, a bo vseeno svojo sotekmovalko bodril s tribun.

"Zelo vznemirljivo je za oba in upam, da bo dvoboj spremljalo čim več ljubiteljev tenisa. To se bo zgodilo enkrat in verjetno nikoli več. Ona je ena največjih športnic v našem športu in res bo lepo igrati proti njej," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Do zdaj sta se srečevala le na hodnikih ali v lokalih

Čeprav karieri Williamsove in Federerja potekata v istem času, je Baselčan priznal, da Američanko ne pozna prav dobro. "Na hodnikih ali v lokalih me je včasih vprašala, kako so otroci in kako smo vsi skupaj. Če bi rekel, da jo poznam, bi pretiraval," je še povedal Federer, ki je trenutno tretji igralec sveta.

Serena Williams se že veseli dvoboja proti Federerju. Foto: Gulliver/Getty Images

Navdušena tudi Serena Williams

Nad dvobojem je navdušena tudi 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam. "Kot, da so se mi uresničile sanje. Veselim se tega dvoboja," je povedala 37-letna Američanka, ki je med drugim tudi razkrila, da je v pripravljalnem obdobju prav trenirala za ta dvoboj.

#OTD in 1973, Billie Jean King defeated Bobby Riggs in the 'Battle of the Sexes' tennis match in the Houston Astrodome. King's brother, Randy Moffitt, was a pitcher at the time for the SF Giants pic.twitter.com/PjdoKR8nhu — Sports Days Past (@SportsDaysPast) September 20, 2018

Prvič po letu 1973 takšno zanimanje

Ljubitelji tenisa pravijo, da je to eden najbolj pričakovanih dvobojev po letu 1973, ko je bil na sporedu dvoboj "bitka med spoloma". Takrat sta se med seboj pomerila nekdanja vrhunska teniška igralka Billie Jean King in nekdanji prvi igralec sveta Bobby Riggs. Na koncu je po dveh nizih zmagala Billie Jean King.