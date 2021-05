Đoković po porazu proti Nadalu trdno številka ena, Bedene je napredoval

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu rimskega mastersa v najboljši deseterici igralcev na svetu ni prišlo do nobene spremembe.

Od Slovencev je najvišje še naprej Aljaž Bedene, ki je napredoval na 55. mesto, Blaž Rola je 155., Blaž Kavčič pa 216. To so tudi edini slovenski teniški igralci, ki so na lestvici ATP med prvih 600 igralci na svetu.

* Lestvica ATP (17. 5.):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.063

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 9793

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 9630

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 8445

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 7430

6. (6) Alexander Zverev (Nem) 7115

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6090

8. (8) Roger Federer (Švi) 5605

9. (9) Matteo Berrettini (Ita) 3958

10. (10) Diego Schwartzman (Arg) 3465

...

55. (57) Aljaž Bedene (Slo) 1141

155. (156) Blaž Rola (Slo) 476

216. (216) Blaž Kavčič (Slo) 318

...