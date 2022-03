Bo konec težav? Po hudih težavah si je najela terapevta.

Naomi Osaka, zadnja leta ena najboljših teniških igralk, si je po nasvetu sestre in trenerja našla pomoč psihologa. Za to se je odločila po slabi izkušnji na turnirju v Indian Wellsu, ko jo je gledalec užalil do te mere, da je padla v jok.

Nekdanja prva teniška igralka je na turnirju v Miamiju potrdila, da je začela obiskovati terapevta. Osaka je v zadnjih mesecih večkrat odkrito govorila, da ima težave z duševnim zdravjem. Zaradi tega se je v preteklosti za dlje časa umaknila s teniških igrišč. Prvič je o tem spregovorila na OP Francije, potem ko ni želela prisostvovati na novinarskih konferencah, ob tem pa še povedala, da se bori z depresijo. Na koncu je prišlo tako daleč, da se je prostovoljno umaknila s turnirja.

"Ne vem, ali lahko govorim o tem, ampak po Indian Wellsu sem končno začela obiskovati terapevta. Trajalo je leto dni po OP Francije. Zavedam se, da je to zame koristno."

Pravi nasvet sestre in trenerja

Za to potezo se je odločila po nasvetu sestre Mari, ki je bila tudi sama nekdaj teniška igralka. Prav tako ji je na nek način svetoval to tudi trener Wim Fissette, saj ji je dejal, da je to podobno, kot bi si najela kondicijskega trenerja.

"Sestro je zelo skrbelo zame. Poskusila sem veliko stvari in prav tako sem hotela vse sama rešiti. Wim se je izrazil na zelo dober način. Dejal mi je, da je to tako, kot bi najela teniškega ali kondicijskega trenerja. Miselnost je zelo pomembna stvar. In če dobiš strokovnjaka, ki ti lahko pomaga za 0,5 odstotka, je že nekaj vredno."

Naomi Osaka je bila na turnirju v Indian Wellsu. Foto: Guliverimage

Slaba izkušnja v Indian Wellsu

Na začetku marca je Osaka na turnirju v Indian Wellsu doživela zelo bridko izkušnjo, ki se je zgodila v prvem krogu, ko je igrala proti Veroniki Kudermetovi. Nekdo iz občinstva ji je zavpil: "Naomi, zanič si!" kar jo je zelo prizadelo. Do te mere, da je začela celo jokati, nato pa dvoboj tudi gladko izgubila. Po končanem dvoboju je Osaka stopila pred mikrofon in vse gledalce spomnila na leto 2001, ko so takrat napadli Sereno in Venus Williams. Zaradi tega sta Američanki kar 15 let bojkotirali ta turnir.

Foto: Guliverimage

Zdaj je pripravljena na vse

Danes pravi, da se je iz te izkušnje nekaj naučila, in priznala, da bo morala spremeniti svojo miselnost, da se ji nekaj podobnega ne bi več ponovilo. "Zavedam se, da me še niso tako zmerjali. So me že izžvižgali, ampak tako neposredno se še nihče ni spravil name. In to me je vrglo s tira. Čutim, da sem zdaj na to pripravljena. Pred dvobojem sem se nekako pripravljala, da se mi lahko to zgodi. Da, mislim, da moram nekoliko spremeniti svojo miselnost," je na novinarski konferenci povedala štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Naomi Osaka se je v Miamiju gladko prebila skozi prva dva kroga in kaže zelo dobro igro.