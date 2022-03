Kaj je po zmerjanju in solzah sporočila navijačem?

Naomi Osaka, ena najboljših teniških igralk, se v zadnjem času ukvarja vse prej kot s teniško igro. Pred dnevi se je na turnirju v Indian Wellsu spet zlomila, potem ko je nekdo iz občinstva pripomnil, da je zanič. To jo je prizadelo do te mere, da so jo premagale solze, dvoboj pa potem tudi na hitro izgubila (6:4, 6:0).

Naomi Osaka je gledalce spomnila na leto 2001. Foto: Guliverimage

Spomnila jih je na leto 2001

Po končanem dvoboju je Osaka stopila pred mikrofon in vse gledalce spomnila na leto 2001, ko so se takrat spravili na Sereno in Venus Williams. Zaradi tega sta Američanki kar 15 let bojkotirali ta turnir.

"Že prej sem bila deležna komentarjev in me niso motili. Ampak gledala sem posnetek Venus in Serene, ko sta bili deležni podobnih pripomb. Če še niste, si ga oglejte. Ne vem, zakaj, toda prišlo je v moje misli in se je vseskozi ponavljalo," je po dvoboju povedala Osaka in zapustila igrišče s sklonjeno glavo.

Kaj je sporočila svojim sledilcem?

Mnogi so ugibali, ali si bo igralka spet vzela daljši premor, kar je enkrat že storila, potem ko je priznala, da ima psihične težave. A kmalu po tistem se je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam oglasila na družbenih omrežjih in za svoje sledilce zapisala pomirjujoče sporočilo: "Zelo ponosna sem nase, ker sem prišla do točke v življenju, da sem kljub vsem padcem še vedno najraje jaz."

Rafael Nadal se zaveda, da v življenju nikoli ni vse popolno. Foto: Guliverimage

Nadal: Življenje ni nikoli popolno

Na njen primer se je odzvalo kar nekaj teniških igralcev. Med njimi tudi Rafael Nadal, ki na nek način razume 24-letno teniško igralko, in ji med drugim zaželel, da si čim prej opomore.

"Vendar življenje nikoli ni popolno. Moramo biti pripravljeni na soočanje s težavami," je med drugim povedal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Osako, trenutno 78. igralka sveta, bomo lahko spremljali že na turnirju v Miamiju.