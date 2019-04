Bo danes velik dan za slovenski tenis?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polona Hercog v Luganu kaže izjemne igre in veliko borbenost. Mariborčanka je presenetila že v uvodnem krogu turnirja, potem ko je premagala Carlo Suarez-Navarro, drugo nosilko turnirja in nekdanjo šesto igralko sveta.

Odlične igre je kazala tudi vse do nedeljskega finala, kjer jo čaka šele 17-letna Iga Swiatek, ki se šele prebija v svetovni vrh ženskega tenisa in je 115. igralka na svetu. Poljakinja je že v mlajših kategorijah bila zelo uspešna, saj je med drugim lani zmagala mladinski Wimbledon.

Nasprotnica Polone Hercog v finalu bo šele 17-letna Iga Swiatek. Foto: Gulliver/Getty Images

Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj. Izkušnje so na strani 28-letne Polone Hercog. Ta je tudi zadnja slovenska igralka, ki je zmagala posamični turnir serije WTA. Nazadnje ji je ti uspelo že leta 2012, ko je bila najboljša v turnirju v Bastadu. Polona, ki je trenutno na 89. mestu svetovne lestvice, je v svoji karieri do zdaj zmagala na dveh turnirjih serije WTA, oba sta se igrala na pesku.

