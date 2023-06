Bo 16-letnica pripravila presenečenje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto se obeta prava teniška poslastica med 19-letno Coco Gauff in 16-letno Mirro Andreevo. Mnogi pravijo, da to bi lahko začetek velikega rivalstva med dvema mladima zvezdnicama.

Gauff, trenutno na 6. mestu svetovne lestvice, se spopada s težavami glede svoje igre, vendar je letos kljub temu zbrala 21 zmag in 8 porazov.

Andreeva, trenutno na 143. igralka sveta, pa je uspel velik skok na lestvici. Sezono je začela na 312. mestu, njen letošnji izkupiček pa je izjemen. Letos je na vseh turnirjih, tudi na nižji ravni, zbrala 22 zmag in le 2 poraza. Prvič je opozorila nase na turnirju v Madridu, ko je premagala kar nekaj slovitih imen svetovnega tenisa in se uvrstila v četrtfinale. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Na osrednje igrišče bo stopila tudi Poljakinja Iga Swiatek, prva igralka sveta in branilka naslova OP Francije. Njena nasprotnica v tretjem krogu bo Kitaja Xinyu Wang, trenutno 80. igralka sveta. Dvoboj je neznanka, saj se igralki še nista srečali, a vseeno je v tem dvoboju favoritka 22-letna Iga.

Zanimivi dvoboji:



Elena Ribakina (KAZ, 4) – Sara Sorribes Tormo (ŠPA)

Iga Swiatek (POL, 1) – Xinyu Wang (KIT)

Mirra Andreeva (RUS) – Coco Gauff (ZDA, 6)

Olga Danilovic (SRB) – Ons Jabeur (TUN, 7)

Ekaterina Alexandrova (RUS, 23) – Beatriz Haddad Maia (BRA, 14)

Bianca Andreescu (KAN) – Lesia Tsurenko (UKR)

Preberite še: