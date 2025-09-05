Nekdanji švedski teniški zvezdnik Björn Borg ima raka na prostati. Novico je igralec najprej nameraval sporočiti čez 14 dni ob izidu njegove biografije Heartbeats: A Memoir, ki bo izšla 18. septembra, a je bolezen razkril v četrtek v pogovoru za domači časnik Aftonbladet.

Novico so posamezni teniški navdušenci lahko razbrali že prej, saj je Amazon Italia v opisu Borgove avtobiografije že omenil, da ima 69-letni nekdanji športnik raka, pa čeprav naj bi ponudniki knjige podrobnosti začeli razkrivati šele po uradnem izidu.

Švedski Expressen pa piše, da so bolezen potrdili tudi viri iz založbe Nordsteds, kjer bo biografija izšla, pa čeprav založba skriva podrobnosti o biografiji celo pred recenzijami. Tudi intervjuji v zvezi z avtobiografijo so zelo redki.

Tlakoval pot tenisu na televizijske programe

Björn Borg je bil v 70. in začetku 80. let prejšnjega stoletja med najuspešnejšimi teniškimi igralci svojega časa. V karieri je šestkrat dobil grand slam v Parizu in petkrat zaporedoma v Wimbledonu.

Njegova glavna tekmeca, s katerima je odigral nekaj nepozabnih dvobojev, sta bila Američana Jimmy Connors in John McEnroe, prav omenjena trojica pa je tlakovala pot tenisu na televizijske programe tega sveta in odprla pot sponzorjem, piše francoska tiskovna agencija AFP. Finale Wimbledona 1980, kjer je Borg v petih nizih ugnal McEnroeja, še danes velja za enega najboljših teniških dvobojev vseh časov.

Tako je letos v Wimbledonu v častni loži spremljal ženski finale. Foto: Guliverimage

Njuni dvoboji in wimbledonski finale so dobili tudi filmsko uprizoritev leta 2017 - Borg/McEnroe. Borg je kariero končal leta 1982 pri vsega 26 letih, po desetletju se je povsem na kratko vrnil na igrišča. V finalu New Yorka je Borg zaigral štirikrat, a nikoli zmagal. S Švedsko je leta 1975 osvojil tudi Davisov pokal.